Рятувальники попереджають про дощі з грозами на заході України
Сьогодні, 12 травня, у західних областях України пройдуть сильні дощі.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
У багатьох областях України сьогодні потепліє, на заході пройдуть дощі (карта)
"Вдень 12 травня в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях сильні дощі, грози", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що арктичний циклон вируватиме на території України ще приблизно п'ять днів.
Протягом тижня ймовірні короткочасні дощі та нові снігопади. Тиск буде коливатися, але загалом - знижуватиметься.
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