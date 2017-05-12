У Киргизстані зсув накрив 45 будинків

10:33, 12 травня 2017
1080

На півдні Киргизстану зсув накрив ще 45 будинків.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на МНС країни.

Зсув зійшов 10 травня у сільському окрузі Жалпак-Таш в Узгенському районі Ошської області. Земляна маса накрила 45 житлових будинків, фельдшерсько-акушерський пункт, мечеть, школу і дитсадок, а також знесла 35 ліній електропередач.

У результаті повені в Канаді двоє людей зникли безвісти

Відзначається, що жертв і постраждалих немає.

"Цей зсув рухається з 21 квітня зі швидкістю 1-2 метри на день. У зв'язку з цим всі жителі були переселені до наметів, а їхнє майно і соцоб'єкти, які були розібрані, вивезені. Загалом у даній місцевості розташований 61 будинок", - повідомили в МНС.

Раніше повідомлялося, що близько 60 осіб звернулися за медичною допомогою після сходу зсуву в селі Аю Ошській області Киргизстану.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма В Японії сталося виверження вулкана Кірісіма
На сході України оголосили штормове попередження На сході України оголосили штормове попередження
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 3 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
51 %
761 мм
5.8 м/с
2 %
Стрічка новин