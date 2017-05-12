У Киргизстані зсув накрив 45 будинків
На півдні Киргизстану зсув накрив ще 45 будинків.
Про це повідомляє Xinhua з посиланням на МНС країни.
Зсув зійшов 10 травня у сільському окрузі Жалпак-Таш в Узгенському районі Ошської області. Земляна маса накрила 45 житлових будинків, фельдшерсько-акушерський пункт, мечеть, школу і дитсадок, а також знесла 35 ліній електропередач.
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Відзначається, що жертв і постраждалих немає.
"Цей зсув рухається з 21 квітня зі швидкістю 1-2 метри на день. У зв'язку з цим всі жителі були переселені до наметів, а їхнє майно і соцоб'єкти, які були розібрані, вивезені. Загалом у даній місцевості розташований 61 будинок", - повідомили в МНС.
Раніше повідомлялося, що близько 60 осіб звернулися за медичною допомогою після сходу зсуву в селі Аю Ошській області Киргизстану.
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