Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус

11:26, 12 травня 2017
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У п'ятницю, 12 травня, у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 5,6.

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Південних Сандвічевих островів стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 215 км на північний схід від острова Рауль. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, вісім людей загинули, ще 23 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,5, який стався в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.

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