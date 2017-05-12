Погода на вихідні: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні трохи потепліє. Місцями пройдуть дощі.

На вихідних в Україні пройдуть дощі / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +11°, вдень +15°. У неділю пройде дощ, +9°...+16°.

У Львові завтра очікуються опади, вночі +9°, вдень +17°. У неділю без опадів, +6°...+16°.

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У Луцьку в суботу вночі +7°, вдень +15°, дощ. У неділю вночі +7°, вдень +16°, можливий дощ.

У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +10°...+18°. У неділю до +15°, також очікуються опади.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +12°, вдень +19°. У неділю +13°...+18°, можливий дощ.

У Харкові в суботу очікуються опади, температура вночі +8°, вдень +16°. У неділю +10°...+19°, без опадів.

Прогноз на 13 травня / УНІАН

Прогноз на 14 травня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +10 градусів, удень +19°. У неділю дощ, температура повітря +11°...+17°.

У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +12°...+24°. У неділю +12°...+22°, ясно і без опадів.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +12°, вдень +19°. У неділю пройде дощ, температура до +22°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +10°, вдень +18°. У неділю температура до +22°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +11°, вдень +19°. У неділю +11°...+21°, хмарно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +14°. У неділю також очікуються опади, вночі +6°, вдень +12°.

У Моршині на Львівщині в суботу дощ з грозою, вночі +9°, вдень +21°. У неділю пройде дощ, вночі - +7°, вдень до +17°.

У Трускавці у суботу очікуються опади, температура до +14°. У неділю температура вдень +16°, пройде дощ.

У Сваляві завтра очікуються опади, +15°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +6° ...+19°.

У Затоці в суботу без опадів, температура вночі +12°, вдень до +17°. У неділю пройде дощ, +17°.

У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, у суботу температура +14° ...+19°, у неділю до +27°.

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