Погода на вихідні: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні трохи потепліє. Місцями пройдуть дощі.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +11°, вдень +15°. У неділю пройде дощ, +9°...+16°.
У Львові завтра очікуються опади, вночі +9°, вдень +17°. У неділю без опадів, +6°...+16°.
У багатьох областях України сьогодні потепліє, на заході пройдуть дощі (карта)
У Луцьку в суботу вночі +7°, вдень +15°, дощ. У неділю вночі +7°, вдень +16°, можливий дощ.
У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +10°...+18°. У неділю до +15°, також очікуються опади.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +12°, вдень +19°. У неділю +13°...+18°, можливий дощ.
У Харкові в суботу очікуються опади, температура вночі +8°, вдень +16°. У неділю +10°...+19°, без опадів.
У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +10 градусів, удень +19°. У неділю дощ, температура повітря +11°...+17°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +12°...+24°. У неділю +12°...+22°, ясно і без опадів.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +12°, вдень +19°. У неділю пройде дощ, температура до +22°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +10°, вдень +18°. У неділю температура до +22°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +11°, вдень +19°. У неділю +11°...+21°, хмарно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +14°. У неділю також очікуються опади, вночі +6°, вдень +12°.
У Моршині на Львівщині в суботу дощ з грозою, вночі +9°, вдень +21°. У неділю пройде дощ, вночі - +7°, вдень до +17°.
У Трускавці у суботу очікуються опади, температура до +14°. У неділю температура вдень +16°, пройде дощ.
У Сваляві завтра очікуються опади, +15°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +6° ...+19°.
У Затоці в суботу без опадів, температура вночі +12°, вдень до +17°. У неділю пройде дощ, +17°.
У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, у суботу температура +14° ...+19°, у неділю до +27°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+15°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°