На Закарпатті оголосили штормове попередження

Сьогодні, 12 травня, у Закарпатській області очікуються сильні дощі та град.

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Про це повідомляє Управління ДСНС у Закарпатській області.

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"За повідомленням синоптиків протягом дня та ввечері 12 травня на більшій частині території Закарпатської області та по м. Ужгород очікуються сильні дощі, місцями сильні зливи. Грози, подекуди град. Під час грози шквалисте посилення вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на річках області 12-13 травня будуть відбуватись невеликі підвищення рівнів води на 0,2-1,0 м, у місцях сильних злив на малих водотоках можливі швидкоплинні підвищення рівнів води до 1,0 м.

Нагадаємо, цими вихідними в Україні трохи потепліє. Місцями пройдуть дощі.