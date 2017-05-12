У центрі та на півдні України зберігається пожежна небезпека

14:33, 12 травня 2017
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У п’ятницю, 12 травня, у центральних та південних областях України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.

У багатьох областях України сьогодні потепліє, на заході пройдуть дощі (карта)

"12 травня у центральних (крім Вінницької), Херсонській, Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом дня та ввечері 12 травня на більшій частині території Закарпатської області та по м. Ужгород очікуються сильні дощі, місцями сильні зливи.

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