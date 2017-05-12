Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках України
До 14 травня на річках України очiкується підйом рiвнiв води на 0,2-1 м.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
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Зокрема, у другій половині доби 12 травня та впродовж 13-14 травня на рiчках басейнів Сяну та Дністра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) та річках Закарпаття очiкується підйом рiвнiв води на 0,2 - 1 м.
12 травня без загрози негативних наслідків у місцях сильних злив на малих водотоках можливі додаткові швидкоплинні підвищення рівнів води до 1,0 м.
Нагадаємо, у п’ятницю, 12 травня, у центральних та південних областях України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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