Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках України

16:06, 12 травня 2017
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До 14 травня на річках України очiкується підйом рiвнiв води на 0,2-1 м.

УНІАН
На річках України очiкується підйом рiвнiв води / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Зокрема, у другій половині доби 12 травня та впродовж 13-14 травня на рiчках басейнів Сяну та Дністра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) та річках Закарпаття очiкується підйом рiвнiв води на 0,2 - 1 м.

12 травня без загрози негативних наслідків у місцях сильних злив на малих водотоках можливі додаткові швидкоплинні підвищення рівнів води до 1,0 м.

Нагадаємо, у п’ятницю, 12 травня, у центральних та південних областях України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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