Україну накриє атмосферний фронт - заливатиме дощами

Україну поливатимуть дощі.

В Україні дощитиме / фото УНІАН

У суботу, 13 травня, в Україні очікуються дощі. Їх зумовлюватиме атмосферний фронт. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

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"Дощі. Атмосферний фронт. Сонце - на півдні та сході. Ввечері дощ дійде до Харківщини", - йдеться у її повідомленні. Також синоптик розповіла, що температура очікується в межах +10°+15°, на півдні - +16°+22°.

Наступного дня, 14 травня, також прогнозуються дощі. "Циклон з Чорного моря. До півночі не дотягне, хіба хмарами позакидає", - зазначила Діденко. Вона прогнозує +10°+16°, на півдні - до +20°.

У суботу в Києві - періодичний дощ, +12°. У неділю - дощ ймовірний вранці, вдень сухо, та хмарно, +13°.

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні трохи потепліє. Місцями пройдуть дощі.