Україну накриє атмосферний фронт - заливатиме дощами
Україну поливатимуть дощі.
У суботу, 13 травня, в Україні очікуються дощі. Їх зумовлюватиме атмосферний фронт. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
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"Дощі. Атмосферний фронт. Сонце - на півдні та сході. Ввечері дощ дійде до Харківщини", - йдеться у її повідомленні. Також синоптик розповіла, що температура очікується в межах +10°+15°, на півдні - +16°+22°.
Наступного дня, 14 травня, також прогнозуються дощі. "Циклон з Чорного моря. До півночі не дотягне, хіба хмарами позакидає", - зазначила Діденко. Вона прогнозує +10°+16°, на півдні - до +20°.
У суботу в Києві - періодичний дощ, +12°. У неділю - дощ ймовірний вранці, вдень сухо, та хмарно, +13°.
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні трохи потепліє. Місцями пройдуть дощі.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+15°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°