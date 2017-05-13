До України йде довгоочікуване тепло - синоптик

Потепління прийде з понеділка, 15 травня.

В Україну йде тепло / фото УНІАН

Атмосферний фронт затягнув хмарами і мрякою практично всю Україну, тому й повітря не прогрівається. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Лише на півдні сьогодні тепло - там подекуди +23 градуси.

Фронт охопив практично всю Україну / facebook.com/tala.didenko

facebook.com/tala.didenko

Також синоптик спрогнозувала погоду на неділю, 14 травня: "Ще - какабека. Циклон підтягується з південного заходу, тому пройдуть дощі, температура ще побуде низькуватою".

У Києві завтра очікується дощова погода, але надвечір "нарешті хмарна брила зсунеться із столиці". "І вже у понеділок, 15 травня, засяє сонце і відчутно потепліє", - обіцяє Діденко.

Нагадаємо, у суботу, 13 травня, в Україні очікуються дощі, їх зумовлюватиме атмосферний фронт.

Як повідомляла Погода УНІАН, 10 травня у Києві несподівано пішов сніг. Сніжило близько 11 години дня у Подільському, а також Солом'янському районах столиці.