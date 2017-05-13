До України йде довгоочікуване тепло - синоптик
Потепління прийде з понеділка, 15 травня.
Атмосферний фронт затягнув хмарами і мрякою практично всю Україну, тому й повітря не прогрівається. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода на вихідні: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)
Лише на півдні сьогодні тепло - там подекуди +23 градуси.
Також синоптик спрогнозувала погоду на неділю, 14 травня: "Ще - какабека. Циклон підтягується з південного заходу, тому пройдуть дощі, температура ще побуде низькуватою".
У Києві завтра очікується дощова погода, але надвечір "нарешті хмарна брила зсунеться із столиці". "І вже у понеділок, 15 травня, засяє сонце і відчутно потепліє", - обіцяє Діденко.
Нагадаємо, у суботу, 13 травня, в Україні очікуються дощі, їх зумовлюватиме атмосферний фронт.
Як повідомляла Погода УНІАН, 10 травня у Києві несподівано пішов сніг. Сніжило близько 11 години дня у Подільському, а також Солом'янському районах столиці.
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+15°... +5°
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