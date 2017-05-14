Сьогодні в Україні очікуються сильні дощі та грози
У столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ. Температура 12-14°. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с.
Синоптики попереджають про сильні дощі та грози в Україні сьогодні, 14 травня. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Українського гідрометцентру.
Погода на вихідні: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)
Сьогодні вдень в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму очікуються сильні дощі, грози, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с.
За прогнозами синоптиків, у Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ. Температура 12-14°. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с.
Як повідомляв УНІАН, на вихідні в Україні очікуються дощі. Їх визначатиме атмосферний фронт.
"Дощі. Атмосферний фронт. Сонце - на півдні і сході. Ввечері (в суботу) дощ дійде до Харківщини", - йдеться в її повідомленні. Також синоптик розповіла, що температура очікується в межах +10°+15°, на півдні +16°+22°.
На наступний день, 14 травня, також прогнозуються дощі. "Циклон з Чорного моря. До північ не дотягне, хіба хмарами затягне", - зазначила Діденко. Вона прогнозує +10°+16°, на півдні - до +20°.
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+13°... +3°
-
Житомир+16°... +6°
-
Запоріжжя+15°... +5°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+11°... +3°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+19°... +7°
-
Одеса+20°... +7°
-
Полтава+14°... +7°
-
Рівне+17°... +6°
-
Сімферополь+15°... +5°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+16°... +5°
-
Харків+15°... +5°
-
Херсон+18°... +6°
-
Хмельницький+16°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°