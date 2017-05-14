Сьогодні в Україні очікуються сильні дощі та грози

У столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ. Температура 12-14°. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с.

Столицю очікують дощі і поривчастий вітер / Фото УНІАН

Синоптики попереджають про сильні дощі та грози в Україні сьогодні, 14 травня. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Українського гідрометцентру.

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Сьогодні вдень в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму очікуються сильні дощі, грози, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

За прогнозами синоптиків, у Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ. Температура 12-14°. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с.

Як повідомляв УНІАН, на вихідні в Україні очікуються дощі. Їх визначатиме атмосферний фронт.

"Дощі. Атмосферний фронт. Сонце - на півдні і сході. Ввечері (в суботу) дощ дійде до Харківщини", - йдеться в її повідомленні. Також синоптик розповіла, що температура очікується в межах +10°+15°, на півдні +16°+22°.

На наступний день, 14 травня, також прогнозуються дощі. "Циклон з Чорного моря. До північ не дотягне, хіба хмарами затягне", - зазначила Діденко. Вона прогнозує +10°+16°, на півдні - до +20°.