В Україні сьогодні практично без опадів, місцями потепліє до +23° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 15 травня, в Україні практично без опадів. Місцями потепліє до +23°.
На сході місцями пройдуть дощі, температура вдень до +18°. Жителів південних регіонів очікує невелика хмарність, в Криму пройде злива. Температура до +23°.
На заході України в понеділок без опадів. У Рівненській області вдень потеплішає до +20°.
У північних областях очікується мінлива хмарність, температура - до +19°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +21°.
За народним прогнозом, 15 травня - Борис і Гліб Сіячі. Тривали польові роботи. У народі так і казали: "Борис і Гліб сіють хліб". Якщо соловей співає всю ніч - буде сонячний день. Якщо соловей заспіває раніше зозулі, літо буде щасливе.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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