В Україні сьогодні практично без опадів, місцями потепліє до +23° (карта)

08:05, 15 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 15 травня, в Україні практично без опадів. Місцями потепліє до +23°.

В Україні сьогодні практично без опадів / Фото УНІАН
В Україні сьогодні практично без опадів / Фото УНІАН

На сході місцями пройдуть дощі, температура вдень до +18°. Жителів південних регіонів очікує невелика хмарність, в Криму пройде злива. Температура до +23°.

На заході України в понеділок без опадів. У Рівненській області вдень потеплішає до +20°.

У північних областях очікується мінлива хмарність, температура - до +19°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +21°.

Прогноз на 15 травня / УНІАН
Прогноз на 15 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 15 травня - Борис і Гліб Сіячі. Тривали польові роботи. У народі так і казали: "Борис і Гліб сіють хліб". Якщо соловей співає всю ніч - буде сонячний день. Якщо соловей заспіває раніше зозулі, літо буде щасливе.

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