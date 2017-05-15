У Києві сьогодні буде тепло і без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 травня у столиці без опадів, удень до +19°.

Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +14°. Вітер північний і північно-східний, до 3.7 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:10, а зайде о 20:38.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 15 травня, в Україні практично без опадів. Місцями потеплішає до +23°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.