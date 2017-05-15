Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках України
15-16 травня в Україні очікуються підйоми рівнів води на річках.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
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"15 та 16 травня у зв'язку з добiганням паводкової хвилі очiкується продовження пiдйомiв рiвнiв води на ділянці Прута Коломия-держкордон та ділянці Дністра Галич-Заліщики на 0,5-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.
Також у першiй половинi доби 15 травня очікується проходження максимального рiвня води на р. Прут у створi гiдрологiчного поста Чернiвцi висотою 145-195 см над нулем поста.
Нагадаємо, у понеділок, 15 травня, в Україні практично без опадів. Місцями потепліє до +23°.
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