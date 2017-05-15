У результаті землетрусу в Ірані загинули троє людей

10:33, 15 травня 2017
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У результаті землетрусу магнітудою 5,7 в провінції Північний Хорасан, що на північному сході Ірану, загинули троє людей.

В результаті землетрусу в Ірані загинули три людини / Flickr, Matt Katzenberger
У результаті землетрусу в Ірані загинули три людини / Flickr, Matt Katzenberger

Сотні людей отримали поранення, передає Xinhua з посиланням на іранські ЗМІ.

Біля берегів Південних Сандвічевих островів стався потужний землетрус

Землетрус стався 13 травня о 22:30 за місцевим часом, гіпоцентр залягав на глибині 11 км

Підземні поштовхи привели до обвалення багатьох будинків і перебоїв з електропостачанням. Місцевий уряд вже направив рятувальні бригади до постраждалого району.

Нагадаємо, 12 травня у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 5,6.

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