У результаті землетрусу в Ірані загинули троє людей
У результаті землетрусу магнітудою 5,7 в провінції Північний Хорасан, що на північному сході Ірану, загинули троє людей.
Сотні людей отримали поранення, передає Xinhua з посиланням на іранські ЗМІ.
Біля берегів Південних Сандвічевих островів стався потужний землетрус
Землетрус стався 13 травня о 22:30 за місцевим часом, гіпоцентр залягав на глибині 11 км
Підземні поштовхи привели до обвалення багатьох будинків і перебоїв з електропостачанням. Місцевий уряд вже направив рятувальні бригади до постраждалого району.
Нагадаємо, 12 травня у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 5,6.
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