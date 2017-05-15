Вулкан Шивелуч на Камчатці чотири дні поспіль викидає попіл
Четвертий за останні чотири дні викид попелу стався на вулкані Шивелуч на Камчатці (РФ).
Про це повідомила прес-служба регіонального главку МНС, передає ТАСС.
"Висота викиду попелу склала до 4000 метрів. Висота вулкана 3283 метра. З урахуванням напрямку вітру попільний шлейф поширився на п'ять кілометрів на схід від вулкана в бік затоки Озерний. Випадання попелу в населених пунктах Камчатського краю не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
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Перший викид на вулкані Шивелуч зафіксували вранці 12 травня, тоді він викинув попіл на висоту до 13 тисяч метрів.
Другий і третій сталися ввечері 13 травня та вранці 14-го, висота викидів склала 5,5 тисячі і 3,5 тисячі метрів.
Нагадаємо, на початку травня вулкан Сакурадзіма на південному острові Кюсю викинув стовп попелу на висоту 4 тис. метрів.
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