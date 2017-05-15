Погода на тиждень: до України йде потепління з дощами (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні будуть йти дощі. У всіх регіонах очікується потепління.

До України йде потепління з дощами / live4fun.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півночі і півдні - до +21°. На сході країни температура до +18°. У західних регіонах вдень стовпчик термометра підніметься до +20°. У центрі до +19°.

Прогноз на 15 травня / УНІАН

У вівторок, 16 травня, місцями пройдуть дощі. Вдень на півдні і півночі до +21°, в інших регіонах +17°...+20°.

Прогноз на 16 травня / УНІАН

У середу, 17 травня, в країні практично без опадів. Вдень найтепліше буде на півдні - до +19°.

Прогноз на 17 травня / УНІАН

У четвер на півночі і в центрі України пройдуть дощі. Вночі в Україні +3°...+9°, вдень на півдні до +19°.

Прогноз на 18 травня / УНІАН

У п'ятницю в центрі і на півдні місцями пройдуть дощі. На заході та півночі вдень до +21°, в інших регіонах +15°...+19°.

Прогноз на 19 травня / УНІАН

20 і 21 травня місцями пройдуть дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде в Чернівецькій області - до +7°, на решті території +8°...+11°. Вдень температура по країні +17°...+22°. У неділю вночі на заході до +4°, вдень в Україні +18°...+23°.

Прогноз на 20 травня / УНІАН

Прогноз на 21 травня / УНІАН

Народний прогноз

15 травня – Борис і Гліб. Тривали польові роботи. У народі так і казали: "Борис і Гліб сіють хліб". Якщо соловей співає всю ніч - буде сонячний день. Якщо соловей заспіває раніше зозулі, літо буде щасливе.

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16 травня – Мавра Розсадниця, Мавра Молочниця. Господині сіяли городи насінням овочів. 17 травня – Пелагея Заступниця, День баклушників. Якщо солов'ї заспівали, то весна буде родючою.

18 травня – Аріна Капустянка, Аріна Розсадниця. У цей день продовжували займатися розсадою.

19 травня – Йов Горошник. Відповідно, у цей день займалися бобовими.

20 травня – Купайлиця. Селянський народ купав коней у річках. 21 травня – Іван Довгий. Селяни в цей день сіяли пшеницю, примовляючи: "Заганяй кобилицю і орай землю під пшеницю".

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