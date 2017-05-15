Погода на тиждень: до України йде потепління з дощами (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні будуть йти дощі. У всіх регіонах очікується потепління.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на півночі і півдні - до +21°. На сході країни температура до +18°. У західних регіонах вдень стовпчик термометра підніметься до +20°. У центрі до +19°.
У вівторок, 16 травня, місцями пройдуть дощі. Вдень на півдні і півночі до +21°, в інших регіонах +17°...+20°.
У середу, 17 травня, в країні практично без опадів. Вдень найтепліше буде на півдні - до +19°.
У четвер на півночі і в центрі України пройдуть дощі. Вночі в Україні +3°...+9°, вдень на півдні до +19°.
У п'ятницю в центрі і на півдні місцями пройдуть дощі. На заході та півночі вдень до +21°, в інших регіонах +15°...+19°.
20 і 21 травня місцями пройдуть дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде в Чернівецькій області - до +7°, на решті території +8°...+11°. Вдень температура по країні +17°...+22°. У неділю вночі на заході до +4°, вдень в Україні +18°...+23°.
Народний прогноз
15 травня – Борис і Гліб. Тривали польові роботи. У народі так і казали: "Борис і Гліб сіють хліб". Якщо соловей співає всю ніч - буде сонячний день. Якщо соловей заспіває раніше зозулі, літо буде щасливе.
В Україні сьогодні практично без опадів, місцями потепліє до +23° (карта)
16 травня – Мавра Розсадниця, Мавра Молочниця. Господині сіяли городи насінням овочів. 17 травня – Пелагея Заступниця, День баклушників. Якщо солов'ї заспівали, то весна буде родючою.
18 травня – Аріна Капустянка, Аріна Розсадниця. У цей день продовжували займатися розсадою.
19 травня – Йов Горошник. Відповідно, у цей день займалися бобовими.
20 травня – Купайлиця. Селянський народ купав коней у річках. 21 травня – Іван Довгий. Селяни в цей день сіяли пшеницю, примовляючи: "Заганяй кобилицю і орай землю під пшеницю".
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+15°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°