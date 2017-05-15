В Японії стався землетрус магнітудою 5,5

13:02, 15 травня 2017
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У понеділок, 15 травня, в Японії стався землетрус магнітудою 5,5.

В Японії стався землетрус / REUTERS
В Японії стався землетрус / REUTERS

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У результаті землетрусу в Ірані загинули троє людей

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 143 км на південний схід від населеного пункту Назе (Naze). Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, вісім людей загинули, ще 23 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,5, який стався у Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.

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