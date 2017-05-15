В Японії стався землетрус магнітудою 5,5
У понеділок, 15 травня, в Японії стався землетрус магнітудою 5,5.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
У результаті землетрусу в Ірані загинули троє людей
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 143 км на південний схід від населеного пункту Назе (Naze). Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, вісім людей загинули, ще 23 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,5, який стався у Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.
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