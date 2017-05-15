У Чилі через повінь евакуювали три тисячі осіб (відео)
Регіони Атакама і Кокімбо в Чилі постраждали від повені, дві людини загинули.
Близько 3 тисяч осіб були евакуйовані, повідомляє Floodlist з посиланням на місцеву владу.
У Квебеку через паводки ввели режим надзвичайного стану
Дві людини загинули в провінції Лимарі, їхній автомобіль віднесли повеневі води. Повінь серйозно пошкодила 20 будинків, понад 50 тисяч людей залишилися без питної води.
Крім того, вода пошкодила або заблокувала дороги на північ від населеного пункту Овалі, у результаті 11 тисяч людей опинилися ізольованими.
La ciudad de Copiapó se convirtió en un río igual que el año 2015 !!! Calle Las Heras antes de llegar a la Alameda .#Chile pic.twitter.com/4WVmOer0qh— Fran Zárate (@Pan_cha) May 13, 2017
Нагадаємо, проливні дощі призвели до повені і зсувів на півдні і сході Кенії.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+13°... +3°
-
Житомир+16°... +6°
-
Запоріжжя+15°... +5°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+11°... +3°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+19°... +7°
-
Одеса+20°... +7°
-
Полтава+14°... +7°
-
Рівне+17°... +6°
-
Сімферополь+15°... +5°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+16°... +5°
-
Харків+15°... +5°
-
Херсон+18°... +6°
-
Хмельницький+16°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°
Віргінія, США
+ 3 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: 0 °
Вологість: 51 %
Тиск: 761 мм
Вітер: 5.8 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:26
Захід 19:51
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин