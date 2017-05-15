У Чилі через повінь евакуювали три тисячі осіб (відео)

14:31, 15 травня 2017
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Регіони Атакама і Кокімбо в Чилі постраждали від повені, дві людини загинули.

Повінь в Чилі / twitter.com @InformacionesCL
Повінь в Чилі / twitter.com @InformacionesCL

Близько 3 тисяч осіб були евакуйовані, повідомляє Floodlist з посиланням на місцеву владу.

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Дві людини загинули в провінції Лимарі, їхній автомобіль віднесли повеневі води. Повінь серйозно пошкодила 20 будинків, понад 50 тисяч людей залишилися без питної води.

Крім того, вода пошкодила або заблокувала дороги на північ від населеного пункту Овалі, у результаті 11 тисяч людей опинилися ізольованими.

Нагадаємо, проливні дощі призвели до повені і зсувів на півдні і сході Кенії.

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