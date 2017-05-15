У Чилі через повінь евакуювали три тисячі осіб (відео)

Регіони Атакама і Кокімбо в Чилі постраждали від повені, дві людини загинули.

Повінь в Чилі / twitter.com @InformacionesCL

Близько 3 тисяч осіб були евакуйовані, повідомляє Floodlist з посиланням на місцеву владу.

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Дві людини загинули в провінції Лимарі, їхній автомобіль віднесли повеневі води. Повінь серйозно пошкодила 20 будинків, понад 50 тисяч людей залишилися без питної води.

Крім того, вода пошкодила або заблокувала дороги на північ від населеного пункту Овалі, у результаті 11 тисяч людей опинилися ізольованими.

La ciudad de Copiapó se convirtió en un río igual que el año 2015 !!! Calle Las Heras antes de llegar a la Alameda .#Chile pic.twitter.com/4WVmOer0qh — Fran Zárate (@Pan_cha) May 13, 2017

Нагадаємо, проливні дощі призвели до повені і зсувів на півдні і сході Кенії.