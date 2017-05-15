Американський штат Нью-Джерсі постраждав від шторму

Одна людина загинула, кілька постраждали внаслідок грози у штаті Нью-Джерсі.

Град в Нью-Джерсі / twitter.com Thomas Harkness

Одне з дерев впало від удару блискавки. У результаті одна людина загинула, п'ятеро отримали травми, передає The Weather Channel.

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У регіоні були зафіксовані пориви вітру до 48 км/год. Також повідомляється про пошкодження дерев в округах Пассаік і Берген. У Резерфорді дерево впало на автомобіль.

Крім того, під час грози падав дрібний град.

Нагадаємо, у Техасі через потужних торнадо загинули п'ять осіб.