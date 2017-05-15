В Україні завтра місцями пройдуть дощі, у центрі вдень до +22° (карта)

16:30, 15 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 16 травня, в Україні місцями пройдуть дощі, в центрі вдень до +22°.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / widefon.com
В Україні завтра місцями пройдуть дощі / widefon.com

На сході практично без опадів, температура вдень до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, температура до +21°.

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На заході України у вівторок пройдуть дощі, місцями сильні. Вдень найтепліше буде у Волинській області - до +20°.

У північних областях також очікуються опади, температура - до +21°. У центрі України місцями пройдуть дощі, температура вдень до +22°.

За народним прогнозом, 16 травня – Мавра Розсадниця, Мавра Молочниця. Господині сіяли городи насінням овочів.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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