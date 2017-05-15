В Україні завтра місцями пройдуть дощі, у центрі вдень до +22° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 16 травня, в Україні місцями пройдуть дощі, в центрі вдень до +22°.
На сході практично без опадів, температура вдень до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, температура до +21°.
Погода на тиждень: до України йде потепління з дощами (карта)
На заході України у вівторок пройдуть дощі, місцями сильні. Вдень найтепліше буде у Волинській області - до +20°.
У північних областях також очікуються опади, температура - до +21°. У центрі України місцями пройдуть дощі, температура вдень до +22°.
За народним прогнозом, 16 травня – Мавра Розсадниця, Мавра Молочниця. Господині сіяли городи насінням овочів.
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 16 травня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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