У Києві завтра пройде дощ, вдень до +21°

17:00, 15 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 16 травня у столиці пройде дощ, вдень до +21°.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН
У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +15°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:09, а зайде о 20:39.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 16 травня, в Україні місцями пройдуть дощі, в центрі вдень до +22°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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