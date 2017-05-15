У Києві завтра пройде дощ, вдень до +21°

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 травня у столиці пройде дощ, вдень до +21°.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +15°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:09, а зайде о 20:39.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 16 травня, в Україні місцями пройдуть дощі, в центрі вдень до +22°.

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