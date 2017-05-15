Синоптик прогнозує холодну ніч у Києві цього тижня

У ніч на 18 травня у Києві різко знизиться температура до +4+7°.

18 травня ніч буде холодною / фото УНІАН

Високий атмосферний тиск та поширення теплої повітряної маси викликали прихід справжньої весни до України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Високий атмосферний тиск розігнав хмари та дощ, а нова повітряна маса принесе сьогодні нарешті людські градуси. У більшості областей сьогодні і найближчим тижнем очікується +16+23°", - йдеться у її повідомленні.

Синоптик прогнозує, що завтра, 16 травня, атмосферний фронт принесе дощі та грози на захід та північ України.

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"У ніч на 18 травня вискочить трохи загроза холодного повітря, бо знизиться у Києві, наприклад, до +4+7°. Але як вискочить, так і зіскочить. Бо вже вдень знову відновиться тепла погода", - пише Діденко.

Також вона додала, що завтра атмосферний фронт принесе дощі на захід і північ країни.

Завтра у Києві буде також тепло, але в другій половині дня пройдуть місцями грозові дощі, прогнозує синоптик. Температура повітря +18+20°.

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні будуть йти дощі. У всіх регіонах очікується потепління.