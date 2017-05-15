Синоптик прогнозує холодну ніч у Києві цього тижня
У ніч на 18 травня у Києві різко знизиться температура до +4+7°.
Високий атмосферний тиск та поширення теплої повітряної маси викликали прихід справжньої весни до України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Високий атмосферний тиск розігнав хмари та дощ, а нова повітряна маса принесе сьогодні нарешті людські градуси. У більшості областей сьогодні і найближчим тижнем очікується +16+23°", - йдеться у її повідомленні.
Синоптик прогнозує, що завтра, 16 травня, атмосферний фронт принесе дощі та грози на захід та північ України.
До України йде довгоочікуване тепло - синоптик
"У ніч на 18 травня вискочить трохи загроза холодного повітря, бо знизиться у Києві, наприклад, до +4+7°. Але як вискочить, так і зіскочить. Бо вже вдень знову відновиться тепла погода", - пише Діденко.
Також вона додала, що завтра атмосферний фронт принесе дощі на захід і північ країни.
Завтра у Києві буде також тепло, але в другій половині дня пройдуть місцями грозові дощі, прогнозує синоптик. Температура повітря +18+20°.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні будуть йти дощі. У всіх регіонах очікується потепління.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+15°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°