Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, в центрі до +22° (карта)

08:05, 16 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 16 травня в Україні місцями пройдуть дощі. У центрі потепліє до +22°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / УНІАН
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході місцями пройдуть дощі, температура вдень до +20°. Жителів південних регіонів очікує невелика хмарність. Температура до +21°.

На заході України у вівторок очікуються дощі. У Волинській області вдень потепліє до +20°.

У північних областях пройдуть дощі, температура до +21°. У центрі України місцями синоптики прогнозують опади. Температура вдень до +22°.

Прогноз на 16 травня / УНІАН
Прогноз на 16 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 16 травня – Мавра Розсадниця, Мавра Молочниця. Господині сіяли городи насінням овочів.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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