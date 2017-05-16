У Києві сьогодні без опадів, вдень до +21°

08:30, 16 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 16 травня, у столиці без опадів, вдень до +21°.

Сьогодні В Києві без опадів / kiev-live.com
Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +14°. Вітер мінливий, до 4.6 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:09, а зайде о 20:39.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня в Україні місцями пройдуть дощі. У центрі потепліє до +22°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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