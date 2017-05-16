На річках України очікуються підйоми рівнів води - ДСНС

Сьогодні, 16 травня, на річках України очікується продовження пiдйому рiвнiв води.

На річках України очікуються підйоми рівнів води / ukraina.ucoz.com

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Зокрема, очікується продовження пiдйому рiвнiв води на ділянці Прута Коломия-держкордон та ділянці Дністра Галич-Заліщики на 0,5-1,0 м над поточними рівнями.

Також у першiй половинi доби 16 травня в Днiстрi - Залiщики (Тернопiльська область) очiкується проходження максимуму паводку висотою 370 - 420 см над нулем поста.

Нагадаємо, 16 травня в Україні місцями пройдуть дощі. У центрі потепліє до +22°.