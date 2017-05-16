Біля узбережжя Тайваню стався землетрус магнітудою 5,6
16 травня в повіті Тайдун Тайваню стався землетрус магнітудою 5,6.
Про це повідомив Китайський центр сейсмологічних мереж, передає Xinhua.
У результаті землетрусу в Ірані загинули троє людей
Епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 23,31 градуса північної широти і 121,49 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км
Повідомляється, що підземні поштовхи відчувалися в містах Тайнань, Гаосюн та інших районах острова.
Інформації про руйнування і постраждалих на даний момент не надходило.
Нагадаємо, у понеділок, 15 травня, в Японії стався землетрус магнітудою 5,5.
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