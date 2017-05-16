У результаті сходу зсуву в Індонезії загинули семеро людей

11:37, 16 травня 2017
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У результаті сходу зсуву в провінції Південне Сулавесі (Індонезія) загинули сім осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Серйозні травми отримали ще семеро, повідомляє tempo.co з посиланням на Національне агентство ліквідації наслідків стихійного лиха країни.

У Киргизстані зсув накрив 45 будинків

Загалом зсув накрив 14 будинки, каміння і бруд заблокували автошляхи. У рятувальній операції беруть участь 200 поліцейських і різна техніка.

У той же час місцевих жителів закликають зберігати пильність, оскільки протягом травня очікуються сильні дощі.

Нагадаємо, на півдні Киргизстану зсув накрив ще 45 будинків.

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