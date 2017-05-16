Атмосферний фронт принесе до України нове похолодання - синоптик

12:33, 16 травня 2017
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Завтра, 17 травня, у зв’язку із проходженням атмосферного фронту очікується похолодання.

В Україні очікується незначне похолодання / ua-travels.livejournal.com
В Україні очікується незначне похолодання / ua-travels.livejournal.com

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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"Завтра, 17 травня, оці всі +18...+23 градуси зменшаться до значно скромніших +12...+16 градусів. А на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині навіть до +10...+14 градусів.

Особливо холодно буде найближчої ночі у північній частині України та на заході, +3...+8 градусів. У центрі, на сході та півдні вночі +9...+14 градусів", - пише синоптик.

За її словами, у Києві температура повітря знизиться вночі до +5...+8 градусів, а вдень до +15...+16 градусів.

Нагадаємо, 16 травня в Україні місцями пройдуть дощі. У центрі потепліє до +22°.

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