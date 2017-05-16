У вівторок, 16 травня, у Сальвадорі стався землетрус магнітудою 5,1.

У Сальвадорі стався землетрус / rsf.org

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Читайте також Біля узбережжя Тайваню стався землетрус магнітудою 5,6

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 87 км на південний захід від міста Акахутла. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, вісім людей загинули, ще 23 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,5, який стався в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.