У Сальвадорі стався землетрус

13:28, 16 травня 2017
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У вівторок, 16 травня, у Сальвадорі стався землетрус магнітудою 5,1.

У Сальвадорі відбувся землетрус / rsf.org
У Сальвадорі стався землетрус / rsf.org

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля узбережжя Тайваню стався землетрус магнітудою 5,6

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 87 км на південний захід від міста Акахутла. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, вісім людей загинули, ще 23 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,5, який стався в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.

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