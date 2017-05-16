Через повені в Кенії загинули більше 20 осіб

У Кенії через сильні зливи, що тривали кілька тижнів у багатьох районах країни, сталися повені.

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Про це повідомило Кенійське товариство Червоного Хреста, передає Xinhua.

У результаті загинули 26 осіб, 24 тис. кенійців залишилися без даху над головою.

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Найбільше постраждали прибережні, центральні, північно-східні і частково західні райони.

Викликані зливами повені завдали серйозної шкоди житловим будівелям у цих районах, пошкоджено дороги, мости, іригаційні споруди. Також у результаті стихійного лиха загинуло багато худоби.

За прогнозами метеорологів, у найближчі кілька днів у постраждалих районах зливи триватимуть.

Нагадаємо, регіони Атакама і Кокімбо в Чилі постраждали від повені, дві людини загинули.