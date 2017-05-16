Рятувальники попереджають про грозу у Київській області до кінця доби

До кінця добі 16 травня у Київській області очікується гроза.

На Київщині очікується гроза / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 16 травня по Київській області гроза", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 17 травня у зв’язку із проходженням атмосферного фронту в Україні очікується похолодання.

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що особливо холодно буде найближчої ночі у північній частині України та на заході.