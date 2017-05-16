В Україні завтра практично без опадів, на півдні вдень до +21° (відеопрогноз)

16:30, 16 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 17 травня, в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +21°.

Завтра в Україні практично без опадів / ua-travels.livejournal.com
Завтра в Україні практично без опадів / ua-travels.livejournal.com

На сході хмарно з проясненнями, в Луганській області можливий дощ. Температура вдень до +17°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +21°.

На річках України очікуються підйоми рівнів води - ДСНС

На заході України в середу без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +19°.

У північних областях також практично без опадів, температура - до +15°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +17°.

За народним прогнозом, 17 травня – Пелагея Заступниця. Якщо солов'ї заспівали, то весна буде родючою.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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