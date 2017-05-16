У Києві завтра вдень до +15°, без опадів

17:00, 16 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 17 травня у столиці без опадів, вдень до +15°.

У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +15°, ввечері - до +11°. Вітер північний і північно-західний, до 5.8 м/с.

На річках України очікуються підйоми рівнів води - ДСНС

Сонце в столиці зійшло у 05:08, а зайде о 20:41.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 17 травня в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +21°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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