У Києві завтра вдень до +15°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 травня у столиці без опадів, вдень до +15°.

У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +15°, ввечері - до +11°. Вітер північний і північно-західний, до 5.8 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:08, а зайде о 20:41.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 17 травня в Україні практично без опадів, на півдні вдень до +21°.

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