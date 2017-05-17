В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні вдень до +21° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 17 травня, в Україні практично без опадів. На півдні до +21°.
На сході практично без опадів, температура вдень до +17°. Жителів південних регіонів очікує невелика хмарність. Температура до +21°.
На заході України хмарно з проясненнями. У Чернівецькій області вдень потеплішає до +19°.
У північних областях без опадів, температура до +15°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +17°.
За народним прогнозом, 17 травня – Пелагея Заступниця. Якщо солов'ї заспівали, то весна буде родючою.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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