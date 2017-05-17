В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні вдень до +21° (карта)

08:07, 17 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 17 травня, в Україні практично без опадів. На півдні до +21°.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН
В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

На сході практично без опадів, температура вдень до +17°. Жителів південних регіонів очікує невелика хмарність. Температура до +21°.

На заході України хмарно з проясненнями. У Чернівецькій області вдень потеплішає до +19°.

У північних областях без опадів, температура до +15°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +17°.

Прогноз на 17 травня / УНІАН
Прогноз на 17 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 17 травня – Пелагея Заступниця. Якщо солов'ї заспівали, то весна буде родючою.

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