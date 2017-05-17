У Києві сьогодні очікується сонячна погода, вдень до +16°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 16 травня, у столиці без опадів, вдень до +16°.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +16°, ввечері - до +11°. Вітер північний, до 5.7 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:08, а зайде о 20:41.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 17 травня, в Україні практично без опадів. На півдні до +21°.

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