Рятувальники попереджають про заморозки у шести областях України

Протягом 18-19 травня у шести областях України очікуються заморозки.

В Україні очікуються заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"18-19 травня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 17 травня, в Україні практично без опадів. На півдні до +21°.