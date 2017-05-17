У Киргизстані стався землетрус магнітудою 5,5

10:32, 17 травня 2017
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У Киргизстані 16 травня стався землетрус магнітудою 5,5 балів.

У Киргизстані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Киргизстані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Xinhua з посилання на прес-службу МНС країни.

Біля узбережжя Тайваню стався землетрус магнітудою 5,6

Землетрус стався о 15:07 за місцевим часом. Епіцентр розташовувався в гірському хребті на південно-заході Киргизстану.

У населеному пункті, розташованому поблизу епіцентру, сила поштовхів склала 5 балів, у містах Токтогул і Талас 3,5-3 бали.

За попередніми даними, руйнувань і жертв немає.

Нагадаємо, у вівторок, 16 травня, у Сальвадорі стався землетрус магнітудою 5,1.

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