У результаті торнадо в США загинула одна людина, ще 25 отримали травми (фото)

11:31, 17 травня 2017
652
0

В американському штаті Вісконсін у результаті торнадо загинула людина, 25 отримали травми.

Наслідки торнадо у США / twitter.com @brianemfinger
Наслідки торнадо у США / twitter.com @brianemfinger

Серед постраждалих мінімум одна дитина, повідомляє CNN з посиланням на місцеву владу.

У Техасі через потужні торнадо загинули п'ятеро людей

Відзначається, що в окрузі Раск торнадо пошкодив п'ять будинків.

Крім того, повідомлення про можливі торнадо з'явилися в Канзасі, Оклахомі і Техасі. Зокрема, в Техасі пошкоджені до 70 будинків, кілька зруйновані.

Нагадаємо, одна людина загинула, кілька постраждали внаслідок грози у штаті Нью-Джерсі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України
У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин