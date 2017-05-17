У результаті торнадо в США загинула одна людина, ще 25 отримали травми (фото)
В американському штаті Вісконсін у результаті торнадо загинула людина, 25 отримали травми.
Серед постраждалих мінімум одна дитина, повідомляє CNN з посиланням на місцеву владу.
У Техасі через потужні торнадо загинули п'ятеро людей
Відзначається, що в окрузі Раск торнадо пошкодив п'ять будинків.
Tornado damage from @Chopper4Jon in Bob Moore Chopper 4 over tornado damage in Elk City. Thoughts and prayers to all impacted. @kfor #okwx pic.twitter.com/qF7iW5LHX0— Emily Sutton (@emilyrsutton) May 17, 2017
Крім того, повідомлення про можливі торнадо з'явилися в Канзасі, Оклахомі і Техасі. Зокрема, в Техасі пошкоджені до 70 будинків, кілька зруйновані.
Нагадаємо, одна людина загинула, кілька постраждали внаслідок грози у штаті Нью-Джерсі.
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