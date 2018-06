У результаті торнадо в США загинула одна людина, ще 25 отримали травми (фото)

Серед постраждалих мінімум одна дитина, повідомляє CNN з посиланням на місцеву владу.

Відзначається, що в окрузі Раск торнадо пошкодив п'ять будинків.

Tornado damage from @Chopper4Jon in Bob Moore Chopper 4 over tornado damage in Elk City. Thoughts and prayers to all impacted. @kfor #okwx pic.twitter.com/qF7iW5LHX0