Від повеней в Китаї постраждали шість провінцій

Не менше шести провінцій на півдні і сході Китаю постраждали від складних погодних умов.

Ілюстрація / Reuters

Від повеней постраждали провінції Фуцзянь, Цзянсі, Хубей, Хунань, Гуансі, Чунцин, Гуйчжоу, повідомляє Fllodlist.

Читайте також Кенія постраждала від руйнівної повені (фото)

За даними місцевої влади, через негоду загинули чотири людини. Крім того, повені завдали шкоди будівлям і сільськогосподарським культурам.

У провінції Цзянсі за допомогою звернулися майже 2000 чоловік – тут обвалилися 200 будинків. Загалом з постраждалих регіонів евакуювали понад 1600 осіб.

Нагадаємо, регіони Атакама і Кокімбо в Чилі постраждали від повені, дві людини загинули.