Від повеней в Китаї постраждали шість провінцій

12:33, 17 травня 2017
455
0

Не менше шести провінцій на півдні і сході Китаю постраждали від складних погодних умов.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Від повеней постраждали провінції Фуцзянь, Цзянсі, Хубей, Хунань, Гуансі, Чунцин, Гуйчжоу, повідомляє Fllodlist.

Кенія постраждала від руйнівної повені (фото)

За даними місцевої влади, через негоду загинули чотири людини. Крім того, повені завдали шкоди будівлям і сільськогосподарським культурам.

У провінції Цзянсі за допомогою звернулися майже 2000 чоловік – тут обвалилися 200 будинків. Загалом з постраждалих регіонів евакуювали понад 1600 осіб.

Нагадаємо, регіони Атакама і Кокімбо в Чилі постраждали від повені, дві людини загинули.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин