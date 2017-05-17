У середу, 17 травня, у Чилі стався землетрус магнітудою 4,5.

Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 15 км на північний схід від міста Токопілья. Осередок землетрусу залягав на глибині 46,6 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, вісім людей загинули, ще 23 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,5, який стався в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.