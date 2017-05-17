Ямайка постраждала від масштабної повені

14:30, 17 травня 2017
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Через складні погодні умови у 10 районах Ямайки оголосили попередження про повінь.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Повінь сталася після сильних дощів, повідомляє royalgazette.com.

Кенія постраждала від руйнівної повені (фото)

Метеорологи повідомили про підтоплення у багатьох районах країни. За словами місцевої влади, на Ямайці часто трапляються повені, однак цей випадок можна назвати нетиповим через пору року і масштабність.

Багато доріг заблоковані, зареєстровано кілька зсувів. У ряді районів населення залишилося без питної води і електрики.

Нагадаємо, регіони Атакама і Кокімбо в Чилі постраждали від повені, дві людини загинули.

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