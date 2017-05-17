В Оклахомі пронісся руйнівний торнадо (відео)

15:46, 17 травня 2017
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У результаті торнадо в американському штаті Оклахома загинула людина.

Наслідки торнадо в Оклахомі / twitter.com @JordannLucero
Наслідки торнадо в Оклахомі / twitter.com @JordannLucero

Торнадо був зафіксований 16 травня на околиці міста Елк-Сіті, повідомляє Miami Herald.

Американський штат Нью-Джерсі постраждав від шторму

Через сильний вітер у місті не працюють телефонні служби. Рятувальники повідомили про одного загиблого від торнадо. Шторм зруйнував 40 будинків і сильно пошкодив до 75 будівель.

В Елк-Сіті в середу скасували заняття у школах.

Нагадаємо, в американському штаті Вісконсін в результаті торнадо загинула людина, 25 отримали травми.

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