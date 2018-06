В Оклахомі пронісся руйнівний торнадо (відео)

Торнадо був зафіксований 16 травня на околиці міста Елк-Сіті, повідомляє Miami Herald.

Через сильний вітер у місті не працюють телефонні служби. Рятувальники повідомили про одного загиблого від торнадо. Шторм зруйнував 40 будинків і сильно пошкодив до 75 будівель.

Fire crews trying to get to someone inside a home in Elk City. #okwx pic.twitter.com/SKMjjvSGqx