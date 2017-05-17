В Україні завтра практично без опадів, місцями потепліє до +21° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 18 травня в Україні практично без опадів, на півдні і заході вдень до +21°.
На сході пройдуть дощі, температура вдень до +14°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +21°.
На річках України очікуються підйоми рівнів води - ДСНС
На заході України у четвер без опадів. Вдень найтепліше буде у Волинській області - до +21°.
У північних областях також без опадів, температура - до +19°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +18°.
За народним прогнозом, 18 травня – Аріна Капустянка, Аріна Розсадниця. У цей день продовжували займатися розсадою.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 18 травня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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