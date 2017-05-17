У Києві завтра без опадів, вдень до +19°

17:00, 17 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 18 травня, у столиці без опадів, удень до +19°.

У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +13°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с.

На річках України очікуються підйоми рівнів води - ДСНС

Сонце в столиці зійде у 05:06, а зайде о 20:42.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Україні практично без опадів, на півдні і заході вдень до +21°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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