Сьогодні в Україні практично без опадів, місцями потепліє до +21° (карта)

08:01, 18 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 18 травня в Україні практично без опадів. На півдні та заході до +21°.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН
В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +14°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +21°.

Рятувальники попереджають про заморозки у шести областях України

На заході України в четвер хмарно з проясненнями. У Волинській області вдень потепліє до +21°.

У північних областях без опадів, температура до +19°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +18°.

Прогноз на 18 травня / УНІАН
Прогноз на 18 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 18 травня – Аріна Капустянка, Аріна Розсадниця. У цей день продовжували займатися розсадою.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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