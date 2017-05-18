У Києві сьогодні вдень до +19°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 18 травня, у столиці без опадів, удень до +19°.

Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +14°. Вітер мінливий, до 5.7 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:06, а зайде о 20:42.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Україні практично без опадів. На півдні та заході до +21°.

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