У Чилі стався землетрус

09:29, 18 травня 2017
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У середу, 17 травня, в Чилі стався землетрус магнітудою 4,7.

Flickr, Matt Katzenberger
У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Киргизстані стався землетрус магнітудою 5,5

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 141 км на північний схід від селища Сан-Педро-де-Атакама. Осередок землетрусу залягав на глибині 223,7 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, вісім людей загинули, ще 23 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,5, який стався в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.

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