У Росії горить понад 1,5 тис. га лісу

10:33, 18 травня 2017
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У Сибіру і на Далекому Сході (РФ) лісовими пожежами охоплено понад 1,5 га.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Найбільші площі пожеж - в Забайкальському краї.

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"На ранок 18 травня в Сибіру горять 23 лісових пожежі на площі понад 1,3 тис. га, у тому числі понад 900 га в Забайкаллі, понад 300 га в Красноярському краї, чотири пожежі площею 120 га - в Іркутської області і Бурятії", - цитує ТАСС федеральну Авіалісоохорону

Повідомляється, що за минулу добу в східних регіонах Росії виникло вісім нових пожеж. З урахуванням загорянь минулих днів загалом в окрузі діяло 20 осередків, з яких 15 - в Хабаровському краї, три - в Якутії, по одному - в Камчатському краї і Магаданської області.

Нагадаємо, 9 травня в японському місті Камаісі оголосили евакуацію через лісову пожежу.

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