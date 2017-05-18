В Україні 18-19 травня очікуються заморозки

Протягом 18-19 травня у деяких регіонах України очікуються заморозки.

В Україні очікуються заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"18 травня в Україні, крім Закарпаття та узбережжя морів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°", - йдеться в повідомленні.

Також на Київщині 18 травня на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°.

19 травня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°.

Нагадаємо, 18 травня в Україні практично без опадів. На півдні та заході до +21°.