В Україні 18-19 травня очікуються заморозки

11:32, 18 травня 2017
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Протягом 18-19 травня у деяких регіонах України очікуються заморозки.

В Україні очікуються заморозки / moldova24.net
В Україні очікуються заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні вдень до +19°, без опадів

"18 травня в Україні, крім Закарпаття та узбережжя морів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°", - йдеться в повідомленні.

Також на Київщині 18 травня на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°.

19 травня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°.

Нагадаємо, 18 травня в Україні практично без опадів. На півдні та заході до +21°.

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