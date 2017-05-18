Пилові бурі призвели до численних ДТП в Іллінойсі (відео)

12:30, 18 травня 2017
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У результаті ДТП, викликаних пиловими бурями, в американському штаті Іллінойс загинула одна людина.

Пилова буря в Іллінойсі / twitter.com @wics_abc20
Пилова буря в Іллінойсі / twitter.com @wics_abc20

Гроза і сильний вітер спричинили пилові бурі в "штаті прерії", передає The Weather Channel.

В Оклахомі пронісся руйнівний торнадо (відео)

ДТП зі смертельним наслідком сталася на трасі, що з'єднує міста Таскола і Камарго. Дорога була закрита. Особу загиблого поки не встановили.

Відзначається, що в ДТП постраждали ще кілька людей. Крім того, через погану видимість поліцейські були змушені призупинити рух на кількох автотрасах.

Нагадаємо, в результаті торнадо в американському штаті Оклахома загинула людина.

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