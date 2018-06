Пилові бурі призвели до численних ДТП в Іллінойсі (відео)

Гроза і сильний вітер спричинили пилові бурі в "штаті прерії", передає The Weather Channel.

ДТП зі смертельним наслідком сталася на трасі, що з'єднує міста Таскола і Камарго. Дорога була закрита. Особу загиблого поки не встановили.

Відзначається, що в ДТП постраждали ще кілька людей. Крім того, через погану видимість поліцейські були змушені призупинити рух на кількох автотрасах.

Julie Wubben captured this video of dust storm in Chestnut, Illinois. #ilwx #cILwx pic.twitter.com/XU6D0e248L