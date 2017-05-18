Пилові бурі призвели до численних ДТП в Іллінойсі (відео)
У результаті ДТП, викликаних пиловими бурями, в американському штаті Іллінойс загинула одна людина.
Гроза і сильний вітер спричинили пилові бурі в "штаті прерії", передає The Weather Channel.
В Оклахомі пронісся руйнівний торнадо (відео)
ДТП зі смертельним наслідком сталася на трасі, що з'єднує міста Таскола і Камарго. Дорога була закрита. Особу загиблого поки не встановили.
Відзначається, що в ДТП постраждали ще кілька людей. Крім того, через погану видимість поліцейські були змушені призупинити рух на кількох автотрасах.
Julie Wubben captured this video of dust storm in Chestnut, Illinois. #ilwx #cILwx pic.twitter.com/XU6D0e248L— JC Fultz (@jcfultz) May 17, 2017
Нагадаємо, в результаті торнадо в американському штаті Оклахома загинула людина.
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